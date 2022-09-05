Oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşımla takipçilerini güldürdü.

İstanbul'da yapılan sokak röportajıyla ünlenen "Evet diyorum doğdu güneşim" repliğiyle hafızalara işlenen roman çiçekçi Sevgi Tılsımı'nın videoları, sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Neslihan'ın doğdu güneşi

Viral videoyu paylaşan bir isim de güzel oyuncu Neslihan Atagül oldu.

Atagül, videoyu kendine uyarladı. Rol aldığı dizilerden kesitlerin yer aldığı videoya Roman çicekçinin sesi eklendi. Atagül'ün videosu çok beğenildi ve takipçilerinden yorum yağdı.

Neslihan Atagül'den 'Doğdu güneşim' paylaşımı VİDEO