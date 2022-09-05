Petrol
95.16
2.30%
Euro
18.0936
-0.14%
Dolar
18.2253
0.14%
Altın
1.002
0.00%
Borsa
3291
0.00%
Bitcoin
362.377
0.21%
BTXN Coin
5.20
5.47%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Neslihan Atagül'den 'Doğdu güneşim' paylaşımı

    Oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşımla takipçilerini güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Neslihan Atagül'den 'Doğdu güneşim' paylaşımı

    İstanbul'da yapılan sokak röportajıyla ünlenen "Evet diyorum doğdu güneşim" repliğiyle hafızalara işlenen roman çiçekçi Sevgi Tılsımı'nın videoları, sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

    Neslihan'ın doğdu güneşi

    Viral videoyu paylaşan bir isim de güzel oyuncu Neslihan Atagül oldu.

    Atagül, videoyu kendine uyarladı. Rol aldığı dizilerden kesitlerin yer aldığı videoya Roman çicekçinin sesi eklendi. Atagül'ün videosu çok beğenildi ve takipçilerinden yorum yağdı.

    Neslihan Atagül'den 'Doğdu güneşim' paylaşımı VİDEO

    Neslihan Atagül den Doğdu güneşim paylaşımı #1

    Neslihan Atagül den Doğdu güneşim paylaşımı #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!

    Ağustosta en çok satan otomotiv markaları açıklandı
    Otomobil

    Ağustosta en çok satan otomotiv markaları açıklandı

    Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    3. Sayfa

    Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

    Görüş Bildir