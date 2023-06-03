Neslihan Atagül'den ihanete dair açıklama Neslihan Atagül katıldığı bir davet sonrası ihanet iddiaları hakkında konuştu. Atagül yazılanların yalan olduğunu söyleyerek, "Biz gayet memnunuz, keyfimiz yerinde" ifadelerini kullandı.

Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş - dolaş eğlenmesi sonucu gözler, Neslihan Atagül'e çevrilmişti.

Neslihan Atagül'ün boşanacağı söylenirken, durum pek öyle olmadı.

Atagül ve Doğulu ihanet iddialarının ardından, birlikte Azerbaycan'da bir etkinliğe katıldı.

İkilinin yakın ve samimi halleri kafaları karıştırırken, Kadir Doğulu ise ihanet iddialarını reddetti.

İhanet iddialarını reddeden diğer bir isim ise Neslihan Atagül oldu. Atagül katıldığı bir davette konu hakkında konuştu.

Neslihan konuyu kapattı

İhane iddialarına ilişkin konuşan Neslihan Atagül'ün açıklaması herkesi şaşırttı.

Kadir Doğulu'nun bir kadınla sarmaş - dolaş eğlenmesine rağmen ihanetin olmadığını söyleyen Atagül, şu ifadeleri kullandı;

“Bu yazılanlar gerçek dışı şeyler. Biz gayet memnunuz, keyfimiz yerinde"

Atagül'ün ihanete dair iddiaları yalanlamasının ardından, boşanmaya dair kulislerinde rafa kalktığı ortaya çıkmış oldu.