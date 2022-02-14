Neslihan Atagül'den romantik 14 Şubat paylaşımı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile olan pozlarını paylaştı.

Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü boş geçmedi.

"SEVGİLİ K"

Güzel oyuncu eşi Kadir Doğulu ile Dubai'de çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Atagül, yayınladığı karelere "Sevgi'li K'" notunu düştü. Atagül'ün paylaşımına 30 dakikada 210 bin beğeni geldi.

"BANA 'DERVİŞ' DERLER"

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün Bektaşi tarikatına katıldıkları söyleniyordu. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Murat Dalkılıç ile sevgilisi Sitare Akbaş’ın tarikatta yer aldıkları iddia ediliyordu. Dörtlü geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenmiş, mekan çıkışı Kadir Doğulu’ya “Bir dergaha katıldığınız ve size ‘Derviş’ dendiği doğru mu?” diye sordu. Kadir Doğulu “Arkadaşlar, beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler. Bir nedeni olabilir mi? Bana diyorlar ben demiyorum. Ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar.” cevabını vermişti.