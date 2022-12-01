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    Nesrin Cavadzade: Abartıyı seviyorum

    Nesrin Cavadzade, kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 09:59
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    Nesrin Cavadzade: Abartıyı seviyorum

    Son dönemde kendisi gibi oyuncu nişanlısı Gökhan Alkan ile ilişkisini bitirmesiyle konuşulan 40 yaşındaki Nesrin Cavadzade, uzun bir süre sessiz kalmıştı.

    Bir makanın yüzü olan güzel oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu. Kendini anlatan Cevadzade, abartıyı sevdiğini söyledi.

    Nesrin Cavadzade: Abartıyı seviyorum #1

    "Gereğinden fazla"

    Dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Kesinlikle abartıyı severim. Gereğinden fazla şık giyinmeyi, bir yere gittiğimde ilgi çekici olmayı seviyorum." karşılığını verdi.

    Sosyal medyada da aktfi olan ünlü oyuncu, yayınladığı yeni fotoğraflara şu notu düştü: "Çırağan Sarayı'nın her köşesinde fotoğraf çektirdim, çünkü bugün benim günümdü!!! Yarın için çok heyecanlıyım! Ruh halim son iki karedeki gibi."

    Nesrin Cavadzade: Abartıyı seviyorum #2

    "Annem bu kadar sormuyor"

    Geçtiğimiz nisan ayında Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ile nikâh masasına ne zaman oturmayı planladığı sorusuna; "Annem bu kadar sormuyor ne zaman evleneceğimi, annemden daha çok soruyorsunuz. Kısmet bu işler, bakalım. Kafamızda herhangi bir tarih yok, olsa söylerim." yanıtıyla sitem etmişti.

    Nesrin Cavadzade: Abartıyı seviyorum #3

    Nesrin Cavadzade: Abartıyı seviyorum #4


    Nesrin Cavadzade: Abartıyı seviyorum
    Magazin

    Nesrin Cavadzade: Abartıyı seviyorum

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