Nesrin Cavadzade: Alfa erkeği yok

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, aşk hayatıyla ilgili açıklama yaptı.

Dizisinin çekimleri için tatilden dönen Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

38 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi.

"KALBİM BOŞ"

Cavadzade, "İbrahim Tatlıses'in dediği gibi; 'Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık kardeşim?' Ben de 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş." ifadelerini kullandı.