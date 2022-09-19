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    Nesrin Cavadzade, aşk acısını tatilde geçiroyr

    Kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan'dan ani bir kararla yollarını ayıran Nesrin Cavadzade, tatile doymadı.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 15:07
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    Nesrin Cavadzade, aşk acısını tatilde geçiroyr

    Yasak Elma dizisinde Şahika rolüyle akıllarda kalan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyunvu Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla ayrılmıştı.

    Evde oturup ayrılık acısı çekmek istemeyen güzel oyuncu yine tatile çıktı. Sıcak havanın tadını çıkarmaya devam eden Cavadzade, şimdilerde Marmaris’te tatil yapıyor.

    "Plaj yine çok kalabalık"

    40 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade plajda çekildiği mayolu pozlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Nesrin Cavadzade paylaştığı mayolu pozlarının altına "Plaj yine çok kalabalık" şeklinde yazdı.

    Nesrin Cavadzade, aşk acısını tatilde geçiroyr #1

    Nesrin Cavadzade, aşk acısını tatilde geçiroyr #2


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