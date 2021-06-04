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    Nesrin Cavadzade: Beni tanımamışsınız

    Nesrin Cavadzade, paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 10:00
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    Nesrin Cavadzade: Beni tanımamışsınız

    'Yasak Elma' dizisinin yıldızları, geçtiğimiz hafta tatile çıkmıştı. Ekibin eğlence dolu tatili ise dün sona erdi.

    Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Nesrin Cavadzade, son olarak sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı.

    "BEN GELDİM"

    Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin beyaz kıyafeti içerisinde "Sürprizlerim gelemedi ama ben geldim." notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede 600 binden fazla beğeni aldı.

    Cavadzade, bir hayranının "Hava da kapalı olunca tam kötü karakter imajı vermişsin." yorumuna ise, "Beni hiç tanımamışsınız." cevabını verdi.

    Nesrin Cavadzade: Beni tanımamışsınız #1

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