Nesrin Cavadzade çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından ilkokul yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

Azerbaycan asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İlkokul yıllarına air çocukluk fotoğraflarını paylaşan Cavadzade'nin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

"HAYVANSEVERLİĞİM GÖRÜNDÜĞÜ ÜZERE BAKİ"

Paylaşımında Cavadzade, "Demek o zaman sandaletin içine çorap giyme modası var. hayvanseverliğim görüldüğü üzere baki." notunu düştü.