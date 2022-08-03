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- Nesrin Cavadzade'yi eşek arısı soktu
Nesrin Cavadzade'yi eşek arısı soktu
Şu sıralar aşk acısı çeken güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'yi plajda arı soktu.
- Haber Merkezi
- 03.08.2022 - 11:44
- Güncelleme : 03.08.2022 - 12:42
Gökhan Alkan'la evlilik hazırlığı yapan Nesrin Cavadzade, kısa süre önce ilişkisini sonlandırdı. Cavadzade'nin gönlünü, eski rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdığı öne sürülmüştü,
İddaları yalanlayan Nesrin Cavadzade, sezonu Datça’da açtı. Sonra doğum gününü kutlamak için Marmaris’e geçti.
40 yaşındaki oyuncunun başına önceki gün plajda ilginç bir olay geldi. Güzel oyuncuyu eşek arısı soktu.
"Nazar değdi"
Sosyal medyadan paylaşım yapan Cavadzade, “Bikinimi değiştirirken eşek arısına bastım. Ayağımı soktu. Canım yanıyor.” dedi. Sonra ekledi: “Hanginizin nazarı değdi?” yazdı.