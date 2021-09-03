Nesrin Cavadzade: Evlenince hemen anne olacağım

Nişanlısı Gökhan Alkan’la evlilik sürecinde olan Nesrin Cavadzade, anne olmak istiyor.

En son Yasak Elma dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu. Samimi bir röportaj veren ünlü oyuncu, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AŞK CESARETTİR"

Nişanlısı Gökhan Alkan’la evlilik yolunda ilerleyen oyuncu, “Aşk denince ilk aklına gelen kelime nedir?” sorusuna, “Cesaret. Korkaklar aşık olmazlar” cevabını verdi.

"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

Evlenince hemen çocuk yapacağını belirten Cavadzade, “Hayatta en çok istediğim şey anne olmak” dedi.