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    Nesrin Cavadzade: Evlenince hemen anne olacağım

    Nişanlısı Gökhan Alkan’la evlilik sürecinde olan Nesrin Cavadzade, anne olmak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2021 - 11:14
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    Nesrin Cavadzade: Evlenince hemen anne olacağım

    En son Yasak Elma dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bir derginin bu ayki sayısına konuk oldu. Samimi bir röportaj veren ünlü oyuncu, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    "AŞK CESARETTİR"

    Nişanlısı Gökhan Alkan’la evlilik yolunda ilerleyen oyuncu, “Aşk denince ilk aklına gelen kelime nedir?” sorusuna, “Cesaret. Korkaklar aşık olmazlar” cevabını verdi.

    "ANNE OLMAK İSTİYORUM"

    Evlenince hemen çocuk yapacağını belirten Cavadzade, “Hayatta en çok istediğim şey anne olmak” dedi.

    Nesrin Cavadzade: Evlenince hemen anne olacağım #1Nesrin Cavadzade: Evlenince hemen anne olacağım #2

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