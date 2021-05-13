Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı

Oynadıkları dizi setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan cephesinden kötü haber geldi.

Nesrin Cavadzade,Yasak Elma dizisinde gösterdiği başarılı performans sayesinde oldukça güçlü bir kitleye ulaştı.

'Şahika' karakteriyle tanınan oyuncu, ani bir kararla diziden ayrıldığını açıklamıştı.

Başarılı oyuncunun dizinden ayrılmasının ardından, Gökhan Alkan'la olan ilişkisiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

ÇİFTTEN KÖTÜ HABER

Evlenecekleri konuşulan Gökhan Alkan ile Nesrin Cavadzade ayrılık kararı aldı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Nesrin Cavadzade'nin, sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmesi iddiaları güçlendirdi.

Cavadzade geçtiğimiz ay sevgilisini ailesiyle tanıştırmış, o anlar gazeteciler tarafından görüntülenmişti.