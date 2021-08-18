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    Nesrin Cavadzade kumsalda

    Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin son paylaşımına beğeni yağdı!
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 13:56
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    Nesrin Cavadzade kumsalda

    Yasak Elma dizisiyle ekrana gelen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde sevgili Gökhan Alkan'dan aldığı evlilik teklifi ile gündeme gelmişti.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise kumsalda verdiği pozlarla dikkat çekti.

    NESRİN KUMSALDA

    Cavadzade'nin krem rengi dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar çok beğenildi. Güzel oyuncu, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

    Nesrin Cavadzade kumsalda #1

    Nesrin Cavadzade kumsalda #2

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