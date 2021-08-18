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Nesrin Cavadzade kumsalda
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin son paylaşımına beğeni yağdı!
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 13:18
- Güncelleme : 18.08.2021 - 13:56
Yasak Elma dizisiyle ekrana gelen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde sevgili Gökhan Alkan'dan aldığı evlilik teklifi ile gündeme gelmişti.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise kumsalda verdiği pozlarla dikkat çekti.
NESRİN KUMSALDA
Cavadzade'nin krem rengi dekolteli elbisesiyle verdiği pozlar çok beğenildi. Güzel oyuncu, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.