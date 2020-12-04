Nesrin Cavadzade'den Gökhan Alkan paylaşımı

Yaklaşık iki aydır meslektaşı Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisinin ev halini sosyal medya hesabından yayınladı

Rol aldıkları dizi setinde tanışan ve birbirlerine aşık olan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini sosyal medyada ilan etmişlerdi.

Cavadzade, önceki gün de sevgilisi Gökhan Alkan’ın evde kedisiyle birlikte çekilmiş bir karesini paylaştı.

"KENDİ AYAKLARININ ÜZERİNDE DURACAKSIN"

Cavadzade paylaşımına, "Hayatta her zaman kendi ayaklarının üzerinde duracaksın." notunu düştü. Çiftin arkadaşları, fotoğrafa, "Üşüteceksiniz." dedi.

"GÜNDE 10 BİN ADIM"

Kaslarıyla dikkat çeken Gökhan Alkan ise, “Günde 10 bin adım kalbimizi korur.” yorumunu yaptı. Alkan'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı, sosyal medyada gündem oldu.