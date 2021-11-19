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Nesrin Cavadzade'den Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı

Nesrin Cavadzade'den Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı

Nesrin Cavadzade'nin, bir yıldır aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'a partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini yasakladığı iddia edildi.