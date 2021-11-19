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    Nesrin Cavadzade'den Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı

    Nesrin Cavadzade'nin, bir yıldır aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'a partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini yasakladığı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 10:47
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    Nesrin Cavadzade'den Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı

    Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin, 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı ve şimdilerde evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği konuşuluyor.

    ÖPÜŞMESİNİ İSTEMEDİ

    'Üç Kuruş' dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncunun, sevgilisinin rol aldığı 'Kalp Yarası'ndaki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği ileri sürüldü.

    Güzelliği ile dillerden düşmeyen Nesrin Cavadzade FOTO GALERİ

    SAHNE YOK

    Son bölümlerde 'Ferit' karakterini canlandıran Gökhan Alkan ile dizinin 'Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in öpüşme sahnesinin olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

    Nesrin Cavadzade den Gökhan Alkan a öpüşme yasağı #1Nesrin Cavadzade den Gökhan Alkan a öpüşme yasağı #2

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