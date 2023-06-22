Nesrin Cavadzade'nin cesur elbisesi eleştirildi Eda Ece'nin düğününe iddialı bir kıyafetle katılan Nesrin Cavadzade, tepki aldı.

ensonhaber.com

Yasak Elma dizisinin yıldızlarından Eda Ece, Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dün akşam hayatını birleştirdi.

Ünlü akını olan düğünde dikkat çeken isimlerden biri de Nesrin Cavadzade'ydi.

Ünlü oyuncu sütyensiz tarzıyla düğün boyunca tüm bakışları üzerine topladı.

İddialı bir seçimle düğüne katılan oyuncu, gelinden daha çok dikkat çekmekle suçlandı.

"O gece gelinin gecesidir"

Didem Uzel de sosyal medyada bu konuda sessiz kalamadı. Uzel bir paylaşım yaparak "Düğüne uzun ve mümkünse en sade elbise ile gidilir. Çünkü o gece gelinin gecesidir, kırmızı halı da istediğinizi giyebilirsiniz. Düğünlerde sadelik önemlidir" diyerek güzel oyuncunun tarzını eleştirdi.