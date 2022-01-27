Nevşin Mengü, Bircan Bali'yle dalga geçti

Kar yağışı sonrası yayında Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Bircan Bali, Nevşin Mengü'nün diline düştü.

İstanbul'da etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi. Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali de kar yağışı sonrası Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren isimlerden oldu.

Programda Bircan Bali, İmamoğlu'nu hedef alarak "Bir tuz ihalesine giremiyorsak kapatalım İstanbul'u." demişti.

"İMAMOĞLU'NA İNANMIŞTIK"

Bali, açıklamasının devamında "Yerel yönetim seçimlerinde bütün adaylar konuşurken Sayın İmamoğlu şunu söylemişti: İstanbul bir leb-i derya. Arkadaşlar o kadar çok kaynak var ki, sizleri öyle güzel yerlere getireceğim ki dediğinde herkes hepimiz inanmıştık. O kaynakların nerede olduğunu sormak istiyorum ben. Gerçekten leb-i derya olan olan şeylerin nerede olduğunu sormak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BİRCAN'I Tİ'YE ALDI

Bu sözleri, "Uzmanlar televizyonda karla mücadelenin nasıl yapılacağını değerlendiriyor." diyerek tiye alan Nevşin Mengü, ekrana Bali'nin açıklamalarını getirdi. Mengü konuşmasında, "Kadıncağız lebi-i derya diye tutturmuş. Ne demek onu da bilmiyor herhalde. Deniz kenarı, denizin ağzında demek. Ne alakası var, bilmiyor herhalde, duymuş bir yerden. Televizyonları açtığınız zaman uzmanlardan bilgileniyorsunuz arkadaşlar. Çok şükür Türkiye'de böyle bir televizyon yayıncılığı var." dedi.