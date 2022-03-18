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    Nez'den 43. yaş dansı

    43 yaşına giren Nez, bunu bir videoyla sosyal medya hesabından kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 11:07
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 11:54
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    Nez'den 43. yaş dansı

    Yıllar önce 'Sakın Ha!' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan ünlü şarkıcı Nez, yeniden kariyerine dönmee hazırlanıyor.

    Sosyal medyada aktif olan Nez, 43 yaşına girdiğini duyurdu. Yeni yaşına özel bir de dans eden ünlü şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

    Çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı da paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımında "Tam 43 yıl önce bu gördüğünüz kıvırcık suyu annesinin kollarına dünyaya geldi" ifadelerini kullandı ve ekledi:

    "LONDRA"

    "İyi ki doğmuşum canım annem, ömrüm, her şeyim, en yakın dostum, sırdaşım, yaşama sebebim ama bizim ailede bir baba var ki her sene 'seni ben doğurdum' der! Evet tabii ki de canım babam sizinle dolu olan bir dünya öyle kıymetli ki... Allah'ım sizi, ailemi başımızdan eksik etmesin... İyi ki beni doğurmuşsun.

    Nez'den 43. yaş dansı ViDEO

    "ANNEM İYİ Kİ BENİ DOĞURDU"

    Bu resim Londra yıllarımda orta ikinci sınıfta çekilmişti çoğunuz bilemez ama gerçek saç rengim böyle bir şey. İşte kızıl kafa Neziş... Öyle güzel anılar ile doluyum ki, her yaşadığım günüme şükrediyorum. Beni bu günlere getiren en başta annem babam canım ailem öğretmenlerim ve canlarıma minnettarım. İyi ki varız. Her şey çok güzel ve daha da güzel..."

    Nez den 43. yaş dansı #1

    Nez den 43. yaş dansı #2


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    Nez'den 43. yaş dansı

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