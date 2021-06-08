Nez'in yeni mesleği

Müziği bırakmak zorunda kaldığını söyleyen ünlü şarkıcı Nez, artık NLP terapisti olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde yaşadığı değişim ve imaj değişikliğiyle gündem olan Nez, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Güzel şarkıcı, yeni mesleğinden bahsetti.

Nez, "Kişilerin amaçlarına ulaşmalarını için nörolojik programlarını keşfetmelerini ve bunu kullanmalarını sağlamayı amaçlayan, bir psikolojik terapi anlayışı" olarak tanımlanan NLP terapisti olarak hizmet vermeye başladığını açıkladı.

"MÜZİĞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

Güzel şarkıcı, "NLP terapistiyim, sertifikamı Londra'dan aldım. Bu dönemde bunları yapmak insanlara şifa. Aslında müziği bırakmadık ama bırakmak durumunda kaldık, müzisyenler iki ya da üçüncü işlerini yapıyorlar...





"PROFESYONELİM"

Bunun için 15 yıl eğitimi aldım, profesyonel olarak yapıyorum, beş saatlik kursa gitmedim. Kaç yıldır üzerine çalışıyorum ve diplomamı aldım. Müziği mesleğimi asla bırakmak istemem ikisini bir arada götürmeyi tercih ederim.

"SANATÇILARA BEDAVA"

Kedi köpek fobisi, panik atak, sigarayı bırakmak isteyen, kilo vermek isteyen bir sürü insan var. Sanatla ilgilenen sanatçı dostlarıma bedava yapıyorum, para talep etmiyorum. Arayanlar oldu elimden geleni yapmaya çalışacağım. Doktor değil ama terapistim." şeklinde konuştu.