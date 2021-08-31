Nick Jonas'dan esprili paylaşım

Eline çatal ve bıçak alan şarkıcı Nick Jonas, eşinin kalçasını yemek istedi.

2000 yılında Dünya Güzeli unvanını kazanan Priyanka Chopra, 2018 yılında Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Nick Jonas ile evlenmişti.

Yeni dizisi Citadel'in çekimleri için Londra'da bulunan güzel isim, bir süredir turne için ABD'de olan kocasından ayrı kalmıştı.

GÜLDÜREN PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz günlerde Londra'da buluşan çift, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapıyor. Çiftin son paylaşımı hayranlarını güldürdü. Nick Jonas'ın eşi Priyanka Chopra'nın kalçasında çatal bıçakla verdiği poz, Instagram'ın dikkat çeken paylaşımlarından biri oldu.

"ATIŞTIRMALIK"

Priyanka Chopra, o anları "Atıştırmalık" notuyla paylaşırken, eşi Nick Jonas ise fotoğrafın altına "Lezzetli" yorumunda bulundu. Ünlü çiftin paylaşımı çok kısa sürede 3 milyondan fazla beğeni aldı.