Nicki Minaj acı haberle sarsıldı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımalarla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj ölüm haberi ile sarsıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj'ın 64 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

ARABA ÇARPTI

Nassau Bölge Polisi'nin açıklamalarına göre; 64 yaşındaki Robert Maraj, cuma günü saat 18.15 civarında Long Island'da yol kenarında yürüyordu. O esnada Maraj'a bir otomobil çarptı ve araç durmadan hızla olay yerinden uzaklaştı.

KURTARILAMADI

Maraj, kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybederken, polisler ise kazayı görenleri arıyor. Ünlü şarkıcıdan ise henüz bir açıklama gelmedi.