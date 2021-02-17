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Nicki Minaj acı haberle sarsıldı
Instagram hesabından yaptığı paylaşımalarla sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj ölüm haberi ile sarsıldı.
- Haber Merkezi
- 17.02.2021 - 08:06
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj'ın 64 yaşındaki babası hayatını kaybetti.
ARABA ÇARPTI
Nassau Bölge Polisi'nin açıklamalarına göre; 64 yaşındaki Robert Maraj, cuma günü saat 18.15 civarında Long Island'da yol kenarında yürüyordu. O esnada Maraj'a bir otomobil çarptı ve araç durmadan hızla olay yerinden uzaklaştı.
KURTARILAMADI
Maraj, kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybederken, polisler ise kazayı görenleri arıyor. Ünlü şarkıcıdan ise henüz bir açıklama gelmedi.