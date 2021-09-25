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    Nicolas Cage, alkolü fazla kaçırınca restorandan kovuldu

    Ünlü aktör Nicolas Cage, aşırı alkollü haliyle taşkınlık çıkarınca, görevliler de kendisini tanımayınca Las Vegas'taki lüks bir restorandan kovuldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 02:04
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    Nicolas Cage, alkolü fazla kaçırınca restorandan kovuldu

    Oscar ödüllü 57 yaşındaki oyuncu Nicolas Cage, lüks bir restoranda içkiyi fazla kaçırınca çalışanlar tarafından mekandan çıkarıldı.

    MEKANA GİRMEK İSTEYİNCE ENGELLENDİ

    Aşırı alkollü olan Cage'i mekan çalışanları tanıyamadı. Tekrar mekana girmek isteyen ünlü aktöre izin verilmedi.

    TANIMADILAR, EVSİZ SANDILAR

    Tartışma sırasında terlikleri çıkan Cage'in tekrar terliklerini giyemeyecek kadar sahoş olduğu görüldü. Başka bir müşteri tarafından kayda alınan aktörü herkes 'evsiz' sandı.

    Nicolas Cage, alkolü fazla kaçırınca restorandan kovuldu-Video

    Nicolas Cage, alkolü fazla kaçırınca restorandan kovuldu #1

    Nicolas Cage, alkolü fazla kaçırınca restorandan kovuldu #2

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