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Nicolas Cage, alkolü fazla kaçırınca restorandan kovuldu

Nicolas Cage, alkolü fazla kaçırınca restorandan kovuldu

Ünlü aktör Nicolas Cage, aşırı alkollü haliyle taşkınlık çıkarınca, görevliler de kendisini tanımayınca Las Vegas'taki lüks bir restorandan kovuldu.