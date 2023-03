Nicolas Cage: Yanlışlıkla kendi kanımı içtim 59 yaşındaki ünlü aktör Nicolas Cage, Dracula'yı canlandıracağı yeni filmi 'Renfield'da, yanlışlıkla kendi kanını içtiğini söyledi.

Hollywood yıldızı 59 yaşındaki Nicolas Cage 'The Rock', 'Face/Off', 'Ghost Rider' ve 'Next' gibi oynadığı meşhur filmlerle tanınıyor.



Cage, 14 Nisan'da vizyona girecek olan 'Renfield' filmindeki partneri Nicholas Hoult'la 'Bana İstediğini Sor' (Ask Me Anything) etkinliğine katıldı.

"Sivri dişler sebebiyle yanlışlıkla kanımı içtim"

Bir kullanıcı, ikiliye "Filmin çekimlerinde hiç gerçek kan tüketildi mi?" diye sordu.

Cage, metot oyunculuğu sebebiyle olmasa da kullandığı dişler yüzünden kendi kanını içtiğini ifade etti.

Nicolas Cage, "Dişler gerçekti. Seramik ve epey sivriydi. Bu yüzden birkaç kez dudağımı ısırınca kendi kanımı içtim" ifadelerini kullandı.

"Kanımın tadını beğendim"

'Dracula'nın yardımcısı 'Renfield'a hayat veren Nicholas Hoult ise, "Kendi kanımın tadını epey beğendim" şeklinde konuştu.

Chris McKay tarafından yönetilen, senaryosunu Robert Kirkman ve Ryan Ridley'nin kaleme aldığı 'Renfield' filmi, yıllarca efendisi 'Dracula'nın işkencesine maruz kalan ancak ona sadakatini de sürdüren hizmetkar 'Renfeild'ı anlatıyor.

Cage'in Dracula performansı merak ediliyor

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Renfield' filminin setinden kareler People tarafından paylaşılmıştı.

Kırmızı kadife takımı, bembeyaz yüzü ve morarmış dudaklarıyla Dracula karakterine bürünen Nicolas Cage'in görüntüsü gündem olmuştu.

14 Nisan 2023 tarihinde vizyona girmesi beklenen filmde, usta oyuncunun nasıl bir Dracula yorumu ortaya koyacağı merakla bekleniyor.