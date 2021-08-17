Nicole Kidman, pandemide sette olmayı Rus ruleti oynamaya benzetti

Nicole Kidman, koronavirüs pandemisi sürecinde çekilen Nine Perfect Strangers dizisi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

54 yaşındaki Hollywood yıldızı Nicole Kidman, başrolünde oynadığı ve yapımcılarından biri olduğu Nine Perfect Strangers (Dokuz Mükemmel Yabancı) adlı diziyi Avustralya’da pandeminin ortasında çekerken, büyük stres yaşadıklarını açıkladı.

100 MİLYON DOLARLIK SET

Kidman, 100 milyon dolarlık dizinin setinde oyuncuların ve tüm çalışanların koronavirüse yakalanmaması için tüm kurallara uyarken endişeli olduklarını söyledi.

"RUS RULETİ OYNADIĞIMIZI GÖRÜYORUM"

Sette salgına karşı tüm kuralların uygulandığını, bu sayede kimsenin koronavirüse yakalanmadığını belirten Nicole Kidman, “Geriye dönüp baktığımda, çekimlerde finansörlerin de dahil olduğu bir Rus ruleti oynadığımızı görüyorum.” dedi.