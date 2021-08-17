Euro
9.8952
-0.74%
Dolar
8.4425
-0.13%
Altın
484.79
-0.22%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
391.388
-1.31%
EXEN Coin
26.73
-4.50%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Nicole Kidman, pandemide sette olmayı Rus ruleti oynamaya benzetti

    Nicole Kidman, koronavirüs pandemisi sürecinde çekilen Nine Perfect Strangers dizisi hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 15:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nicole Kidman, pandemide sette olmayı Rus ruleti oynamaya benzetti

    54 yaşındaki Hollywood yıldızı Nicole Kidman, başrolünde oynadığı ve yapımcılarından biri olduğu Nine Perfect Strangers (Dokuz Mükemmel Yabancı) adlı diziyi Avustralya’da pandeminin ortasında çekerken, büyük stres yaşadıklarını açıkladı.

    100 MİLYON DOLARLIK SET

    Kidman, 100 milyon dolarlık dizinin setinde oyuncuların ve tüm çalışanların koronavirüse yakalanmaması için tüm kurallara uyarken endişeli olduklarını söyledi.

    "RUS RULETİ OYNADIĞIMIZI GÖRÜYORUM"

    Sette salgına karşı tüm kuralların uygulandığını, bu sayede kimsenin koronavirüse yakalanmadığını belirten Nicole Kidman, “Geriye dönüp baktığımda, çekimlerde finansörlerin de dahil olduğu bir Rus ruleti oynadığımızı görüyorum.” dedi.

    Nicole Kidman, pandemide sette olmayı Rus ruleti oynamaya benzetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir