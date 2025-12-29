Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan'dan tepki çeken paylaşım geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katıldığı moda programıyla ünlenen Nihal Candan, uzun süredir mücadele ettiği anoreksiya nervoza nedeniyle 20 Haziran'da vefat etmişti.

HER PAYLAŞIMI TEPKİ ALIYOR

Ablasının vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla tartışma yarattı.

Son olarak Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

"BEN BİR TATİLE GİDECEĞİM"

Candan kahve içtiği sırada ablasının siyah- beyaz fotoğrafıyla paylaşım yapıp, "Ben bir tatile gideceğim, sen evdesin abla" notunu düştü. Kardeş Candan'ın hikayesi kısa sürede gündem oldu.