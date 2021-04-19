Nihal Yalçın iki büyük acıyla sarsıldı

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, Twitter hesabından 4 gün arayla amcasını ve yengesini koronavirüsten kaybettiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.

Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Açılay karakteriyle hayranlık uyandıran ünlü oyuncu Nihal Yalçın sosyal medya hesabından 4 gün arayla amcasını ve yengesini koronavirüsten kaybettiğini duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Yalçın, “4 gün arayla amcamı ve yengemi Covid- 19’ dan kaybettik. Koca bir yabancılaşma. Çok üzgünüm ama daha çok öfkeli” notunu düştü.