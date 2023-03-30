Nihat Doğan ‘Antidepresan’ şarkısı için 100 bin dolar teklif etti

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Aylar önce katıldığı magazin programında Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısını canlı olarak söyleyen Nihat Doğan, dakikalar içinde sosyal medyada gündem olmuştu.

Birçok ünlü isim, sesi kullanarak videolar çekmişti.

Sesiyle günlerce konuşulan Nihat Doğan, Mabel Matiz'e seslendi.

Halkın Antidepresan şarkısını kendisi sayesinde öğrendiklerini söyleyen Nihat Doğan, şunları söyledi:

"Şarkı Nihat Doğan'la birlikte yeniden ayağa kalktı. O yüzden mukayese kabul etmiyorum. Halka rağmen bir şey yapılmaz, halk ne diyorsa odur. Halk 'Nihat Doğan' demiş. Daha bunun tartışması olur mu?"