Nihat Doğan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Bir yakınlarının düğün çıkışında soruları yanıtlayan Doğan çifti, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu duyurdu.

Şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz ay İranlı hayranı ile yıldırım nikahı kıymıştı.

Apar topar evlenen çiftten kısa süre sonra ise hamilelik haberi geldi.

Doğan eşi için, "Sen bana Allah'ın verdiği bir ödülsün." ifadelerini kullanmıştı.

Çiçeği burnunda çift, yakınları Behçet Can Yapıcı ve Miray Yılmaz'ın düğününe katıldı.

Nihat Doğan, düğünde sahne alırken eşiyle de poz verdi.

Erkek bebek geliyor

Düğün çıkışı sorularu yanıtlayan Doğan çifti bir müjdeyi daha duyurdu.

Çift, bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıkladı.