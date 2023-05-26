Nihat Doğan, Bülent Ersoy'dan altın bekliyor Kısa süre önce evlenerek baba olan Nihat Doğan, Bülent Ersoy'un altın getirmediğini söyledi.

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Mabel Matiz ve Mert Demir'in bu yıla damga vuran 'antidepresan' şarkısını yorumlamasıyla gündem olan Nihat Doğan yeniden ikinci sayfaya konuk oldu.

Canlı yayına çıkan şarkıcı Nihat Doğan oğluna altın takmayan Bülent Ersoy’a sitem etti.

"Halamızı kaybettik"

Nihat Doğan bu sefer de Bülent Ersoy'a sitemiyle dikkat çekti. Nihat Doğan eski dostuna "5'i bir yerdeyi duydu o gün bugün ortada yok halamız. Arkadaşlar halamızı kaybettik. Oğlum halasını kaybetmiş. Çok kırgınım.

"Yedirdim"

Ya ben senin et acını paylaştım halacım. Senin için et için ağladım ya. 'Acın acındır sana en yakın zamanda eti yedireceğim hem de but yedireceğim' dedim. Baş başa geldik ağladık, et yüzünden ağlayan bir Bülent Ersoy'u gördüm. O ağlayınca ben de ağladım. 'Ah yıllardır hasret kaldık butlara' diyor. Yedirdim de eti" diyerek sitem etti.