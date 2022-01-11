Nihat Doğan, Bülent Ersoy'u 18 bin bakımına sokacak

Usta sanatçı Bülent Ersoy, Nihat Doğan'la bir açılışta karşılaştı.

Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün Ataşehir'deki bir güzellik salonunun açılışına katıldı. Pembeler içinde olan Diva, izdiham yarattı.

Güzellik merkezinin açılışından sonra ortaklardan şarkıcı Nihat Doğan, Ersoy'u 18 bin bakımına sokacağını söyledi.

"ÖNCE BAKIM SONRA EVLİLİK"

Söyledikleriyle Diva'yı gülme krizine sokan Doğan, "Önce bakım yapacağım sonra evlendireceğim. Zaten 22 yaşında duruyor, 18 bin bakımından sonra 18'lik gibi olacak. Baştan aşağıya yenileyeceğiz Diva'mızı." diye konuştu.

"KORKMAM"

Doğan'ın söylediklerine cevap veren Ersoy, "Ben yaşlanmaktan ölmekten ve estetikten korkmam. Doktordan önce masaya yatarım." diye konuştu.

3 KURBAN KESİLDİ

3 kurban kesilen törende bereket getirmesi için yanında nar getiren Ersoy, "Bu sene yılbaşında nar kıramamıştım. Geleneği bu kez 3 narla yerine getirdim." ifadelerini kullanarak yerde 3 nar kırdı.