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    Nihat Doğan, çocuğuna vereceği ismi açıkladı

    İranlı hayranıyla sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan, doğacak olan erkek çocuklarına vereceği ismi açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 14:15
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    Nihat Doğan, çocuğuna vereceği ismi açıkladı

    Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile ağustos ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuştu.

    İranlı eşinin hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Bir evlat sahibi olacakları müjdesini alan çift, erkek olacağını öğrendikleri çocuklarına koyacakları ismi de belirledi.

    Nihat Doğan, çocuğuna vereceği ismi açıkladı #1

    "Aşiretimizin adını alsın istedim"

    8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan ile mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Nihat Doğan, oğluna vereceği isim ile gündem oldu. Doğan, "Aşiretimizin adını alsın istedim, Badıkan koymayı düşündüm... Sonra annesi rüyasında 'Amin' diye görmüş. Vicdan azabı çekmek istemedim. Her iki ismi birden koymaya karar verdik. Adı 'Amin Badıkan' olacak." dedi.

    Anlamını da açıkladı

    Nihat Doğan, anlamı merak edilen Badıkan ismini manasını da şu sözler ile açıkladı: Farsça Bad rüzgar demekmiş, Badıkan rüzgardan olan demek.

    Nihat Doğan, çocuğuna vereceği ismi açıkladı #2


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