Nihat Doğan, hamile sevgilisiyle evlendi

Nihat Doğan, İranlı sevgilisi Arzu'ya yıldırım nikahı kıydı.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi.

Bir yıldır birlikte olan sevgililer, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle evlendi.

Nihat baba oluyor

Hürriyet'te yer alan habere göre, sürpriz bir nikahla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.

Gelen bilgiler arasında İranlı eş Arzu Doğan’ın üç aylık hamile olduğu öğrenildi.