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    Nihat Doğan, hamile sevgilisiyle evlendi

    Nihat Doğan, İranlı sevgilisi Arzu'ya yıldırım nikahı kıydı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:28
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    Nihat Doğan, hamile sevgilisiyle evlendi

    Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi.

    Bir yıldır birlikte olan sevgililer, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle evlendi.

    Nihat baba oluyor

    Hürriyet'te yer alan habere göre, sürpriz bir nikahla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının ‘Arzu’ olduğu öğrenildi.

    Gelen bilgiler arasında İranlı eş Arzu Doğan’ın üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

    Nihat Doğan, hamile sevgilisiyle evlendi #1

    Nihat Doğan, hamile sevgilisiyle evlendi #2


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