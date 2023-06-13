Nihat Doğan'dan ‘Aşkın Olayım’ performansı Daha önce Mabel Matiz ve Mert Demir'in “Antidepresan” şarkısını seslendiren Nihat Doğan, bu kez Simge'nin viral hiti “Aşkın Olayım” şarkısını söyledi.

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Bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, kendisiyle bütünleşen “Aşkın Olayım” şarkısını da adeta yıldızlaştırdı.

5 yıl önce Simge Sağın tarafından seslendirilen şarkı, yeniden zirveye çıktı.

Sıkça dinlenen şarkının artık yeni bir taliplisi var...

"Aşkın Olayım"a çöktü

Daha önce Mabel Matiz ve Mert Demir’in “Antidepresan” parçasını söyleyen Nihat Doğan, bu kez de gözünü ‘Aşkın Olayım’ şarkısına dikti.

Antidepresan şarkısını kendisine vermesi için Mabel Matiz’e 100 bin dolar teklifte bulunduğunu hatırlatan Nihat Doğan, “Ona Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük rakamını verdim. Söz ağızdan çıkmış. N.D. felsefesi diye bir şey var. Ona ‘Kırdın Kalbimi’ şarkısını söyleyeceğim. Mabel’e baskı devam ediyor. Artık Simge’nin ‘Aşkın Olayım’ şarkısına göz dikmiş durumdayım.” dedi.

Yorumuyla ses getirdi

TV100’e konuşan şarkıcı, “İnsan olumlu veya olumsuz bir şey söyler. Tamam, bu şarkıyı artık Mabel verdi verdi, vermedi artık Aşkın Olayım’dan devam.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından şarkıya giren Doğan, yorumuyla yine sosyal medyada çok konuşuldu.