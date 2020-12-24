Nil Karaibrahimgil: Ormandayım

Nil Karaibrahimgil, pandemi döneminde yaşamaya başladığı köy hayatını çok sevdi.

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Pandemi döneminde doğayla iç içe, gözlerden uzak bir hayat süren 44 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı süreci anlattı.

"ŞARKILAR YAZIYORUM"

Şarkıcı, "Ormanlara yakın, doğa ile iç içe bir pandemi dönemi geçiriyorum. 40 yılda bir böyle şehre inebiliyorum. Kendi içime döndüm. Şarkılar yazıyorum" dedi.

"HEİDİ GİBİ SÜREKLİ HAVALARDA UÇMUYORUM"

Pandemi sürecinde yaptığı olumlu yorumlarla takipçilerinin polyannacı yakıştırması yaptığı Karaibrahimgil, “Çok gülüyorum. ‘Öyle demeyelim de böyle diyelim’ diye Instagram hesabı çıkmış. Harika bence. Polyannacılık değil. Olaylara hep pozitif bakmıyorum. Öyle Heidi gibi sürekli havada uçuşmuyorum. İçinde bulunduğumuz durum biraz ağır. İnsanlar sevdiklerini kaybediyorlar. Hepimiz işimizden, gücümüzden, ailemizden olduk. Böyle bir durumda başka bir türlü yaklaşmak bize güç verir. Ben öyle demek istiyorum. Yoksa ‘Amanda ne güzel evdeyiz’ değil o” diye konuştu.

MESAJI DALGA KONUSU OLMUŞTU

Nil Karaibrahimgil, karantina döneminde çektiği bir videoda, “Hepimiz gibi ben de bu süreçte evdeyim ve bu zamanı bir koza zamanı olarak düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Okuduklarımızla, dinlediklerimizle ve farkına vardıklarımızla kanatlanmış olarak çıkacağız kozalarımızdan. Hem kendimizin hem birbirimizin hem de dünyamızın kıymetini bilerek" demiş ve bu sözleri gündem olmuştu.