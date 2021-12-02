Nilgün Belgün, evliliklerini anlattı

İlk evliliğini 19 yaşında yapan usta oyuncu, üçüncü evliliğine dair çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde "Evlilik insan doğasına aykırı" açıklamasıyla çok konuşulan Nilgün Belgün, yeni bir açıklamada bulundu. Daha önce üç kez nikah masasına oturup boşanan Nilgün Belgün, son evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyledi.

"BÜYÜ BOZULDU"

68 yaşındaki oyuncu, "Her eşimle aşık olarak evlendik. İlk evliliğimde birimiz 18, birimiz 20 yaşındaydık. Evlenmek için çocuktuk daha, götüremedik haklı olarak. İkincisinde eşim işimi istedi, büyü bozuldu ve yürümedi.

"ALDATTI"

Üçüncü evliliğimde aldatıldım. Gözümün önünde oldu bütün olaylar. Arkadaş grubuyduk ve her yere birlikte gidip geliyorduk. Bu arkadaş grubundan biriyle beni aldattı ve evliliğimiz bu sebeple bitti. Maalesef arkadaşımdı aldattığı kişi. Aştık bu konuları, unuttuk, düşmanlığım yok.

Çok gülen, çok sosyal erkekler iyi koca olmuyor. Erkek ne kadar suratsızsa o kadar dürüst oluyor, suratsız erkekler daha iyi koca oluyor.

"BİRBİRİMİZE AŞIKTIK"

Evliliklerimin ömrü hep beş yıl oldu. Üç evlilikten sonra anladım ki evlilik insan doğasına aykırı. Aşık olup evlenmemize rağman eşim birden biri başkasına ilgi duyabildi. Demek ki belli bir süre sonra iki insan birbirinden sıkılıyor, özgürlük istiyor" şeklinde konuştu.

"TEKLİFLERİ KABUL ETMİYORUM"

"Üç evlilikten sonra evlilik teklifi aldın mı?" sorusuna ünlü oyuncu, "Çok ama hiç kabul etmedim. Bundan sonra hayatımda yalnız kalmak istiyorum, aynı evi paylaşmak istemiyorum. Aşk duygularına da 'hayır' demedim, flörtüm oldu" yanıtını verdi.