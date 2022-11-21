Petrol
87.16
-0.52%
Euro
19.1222
-0.59%
Dolar
18.6193
0.05%
Altın
1.045
-0.12%
Borsa
4534
0.00%
Bitcoin
307.449
-3.60%
BTXN Coin
6.05
-3.81%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Nilgün Belgün, genç oyuncuları uyardı

    Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Nilgün Belgün, genç oyunculara estetik hakkında uyarıda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nilgün Belgün, genç oyuncuları uyardı

    Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nilgün Belgün, önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

    Tek kişilik oyununun devam ettiğini söyleyen Belgün, estetikle gündeme gelen oyunculara uyarıda bulundu.

    "Herkesin yüzü aynı"

    Nilgün Belgün, "Herkes estetik yaptırabilir. Ben 25 sene önce botoks yaptırdım. O tarihten beri böyle duruyor. Aşırı bir şey yaptıramam çünkü ben oyuncuyum. Mimik yapmalıyım. Her şeyin bir dozu var. Herkesin yüzü birbirine benziyor." dedi.

    Nilgün Belgün, genç oyuncuları uyardı #1

    Nilgün Belgün, genç oyuncuları uyardı #2


    Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına sopa ve baltalar karıştı
    3. Sayfa

    Küçükçekmece'de gençlerin kavgasına sopa ve baltalar karıştı

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi
    Ekonomi

    Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

    Görüş Bildir