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    Nilgün Belgün koronavirüsü yendi

    Koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu Nilgün Belgün'den güzel haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 07:05
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    Nilgün Belgün koronavirüsü yendi

    67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

    Hastanede tedavi gören Belgün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    "HASTANEDEN ÇIKTIM"

    Koronavirüsü yendiğini duyuran Nilgün Belgün, şu ifadeleri kullandı:

    "Sevgili dostlar, merhaba... 8 günlük zorlu bir Covid sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim. Beni telefonla arayıp, sağlığımı soran Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm arayan, soran dostlarıma çok teşekkür ediyorum."

    Nilgün Belgün koronavirüsü yendi #1

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