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    Nilperi Şahinkaya: Annemi oynamak isterim

    Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, hayalindeki rölü anlattıç
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2021 - 08:45
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    Nilperi Şahinkaya: Annemi oynamak isterim

    Son dönemin gözde oyuncularından Nilperi Şahinkaya, hayalindeki projesinden bahsetti.

    Nilperi Şahinkaya, bir gün annesini canlandırmak istediğini söyledi.

    HAYALİ ANNESİNİ CANLANDIRMAK

    Bir dergiye röportaj veren Şahinkaya, "Annem Meltem Vural'ın yazdığı 'Şu Dağın Ardı İran' kitabını filme ya da diziye çevirip, annemi oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.

    Nilperi Şahinkaya: Annemi oynamak isterim #1

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