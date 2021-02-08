Nilperi Şahinkaya: Annemi oynamak isterim

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, hayalindeki rölü anlattıç

Son dönemin gözde oyuncularından Nilperi Şahinkaya, hayalindeki projesinden bahsetti.

Nilperi Şahinkaya, bir gün annesini canlandırmak istediğini söyledi.

HAYALİ ANNESİNİ CANLANDIRMAK

Bir dergiye röportaj veren Şahinkaya, "Annem Meltem Vural'ın yazdığı 'Şu Dağın Ardı İran' kitabını filme ya da diziye çevirip, annemi oynamak isterdim" ifadelerini kullandı.