Nilperi Şahinkaya, Cannes'ı anlattı

Cannes’da pasaportu çalınan Nilperi Şahinkaya, İstanbul’a döndü.

En son Erşan Kuneri dizisi ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Bebek'te bir mekanda parti verdi.

Şahinkaya, çok sayıda ünlü ismin katıldığı partisinden çıkarken sevgilisi Emre Yusufi ile görüntülendi.

Partiye Melisa Döngel, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birçok kişi katıldı.

"Her şeyimizi çalmışlar"

Cannes'da yaşadığı hırsızlık olayından bahseden Nilperi Şahinkaya, "Korkunç anlardı. Biz evde yokken her şeyimizi çaldılar." dedi.