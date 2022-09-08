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    Nilperi Şahinkaya, ev arıyor

    Yüksel kira artışı yüzünden evinden olan güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisiyle önceki gün yeni ev arayışına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 10:42
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:24
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    Nilperi Şahinkaya, ev arıyor

    Uzun süredir Bebek'te oturan Nilperi Şahinkaya, önceki gün sanatçı sevgilisi Emre Yusufi ile Etiler'de görüntülendi.

    Etile sokaklarında dolaşan ünlü çift, birçok binayı da dikkatlice izledi. Muhabirlerle karşılaşan ünlü çifte, "Ev mi arıyorsunuz?" diye soruldu.

    Nilperi Şahinkaya, ev arıyor #1

    Rota oluşturuldu

    "Evet, ev arıyorum kendim için." diyen Nilperi Şahinkaya'nın, uzun yıllardır oturduğu Bebek semtinden neredeyse yüzde 300 oranında yükselen ev kiralarından dolayı taşınmak zorunda kaldığı ve bu nedenle rotasını Etiler'e çevirdiği öğrenildi.

    Nilperi Şahinkaya, ev arıyor #2


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