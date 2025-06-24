Nilperi Şahinkaya - Fırat Çelik kavgası! Masadaki bardakları fırlattı

‘Gelin Takımı 2’ filminin çekimleri için Fethiye'de bulunan Nilperi Şahinkaya'nın sette olay yarattığı iddia edildi. Nilperi Şahinkaya ile rol arkadaşı Fırat Çelik birbirine girdi.

Olay, set sonrası konakladıkları otelin barında yaşandı. Şahinkaya, Çelik'e mahkemelik olduğu Burak Deniz'in doğum gününü neden kutladığını sordu. Çelik, "Eski arkadaşım" deyince ortam gerildi.

ŞEBNEM BOZOKLU DÜŞTÜ

Seda Bakan ve Şebnem Bozoklu oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü öne sürüldü.

Olayın ertesi günü Nilperi Şahinkaya, alkolün de etkisiyle kontrolünü kaybettiğini belirterek tüm ekipten tek tek özür diledi.

NİLPERİ DAVA AÇMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Burak Deniz ve Nilperi Şahinkaya arasında da bir gerginlik yaşanmıştı

Altın Koza Ödülleri için Adana’ya giden ikilinin aynı masada yaşadığı tartışma, Burak Deniz’in Nilperi Şahinkaya’ya küfrettiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Olay sonrasında Burak Deniz özür dilemiş, ancak hakkında darp, hakaret ve tehdit suçlamalarıyla dava açılmıştı.