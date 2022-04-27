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    Nilperi Şahinkaya, gömleğinin düğmelerini açık bıraktı

    Gömleğinin düğmelerini açan Nilperi Şahinkaya, sütyeniyle poz verdi
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 07:34
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    Nilperi Şahinkaya, gömleğinin düğmelerini açık bıraktı

    Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mesude rolüne hayat veren Nilperi Şahinkaya, son dönemlerin popüler isimlerinden biri haline geldi.

    Sosyal medyayı sık kullanan 34 yaşındaki ödüllü oyuncu Şahinkaya, gömleğinin düğmelerini açtığı pozuyla dikkat çekti.

    Sütyeniyle poz verdi

    Gömleğinin düğmelerini açan Şahinkaya, sütyeniyle poz verdi.

    Şahinkaya'nın o pozu binlerce beğeni aldı.

    Nilperi Şahinkaya, gömleğinin düğmelerini açık bıraktı #1

    Nilperi Şahinkaya, gömleğinin düğmelerini açık bıraktı #2


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