Nilperi Şahinkaya, gömleğinin düğmelerini açık bıraktı

Gömleğinin düğmelerini açan Nilperi Şahinkaya, sütyeniyle poz verdi

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mesude rolüne hayat veren Nilperi Şahinkaya, son dönemlerin popüler isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal medyayı sık kullanan 34 yaşındaki ödüllü oyuncu Şahinkaya, gömleğinin düğmelerini açtığı pozuyla dikkat çekti.

Sütyeniyle poz verdi

Gömleğinin düğmelerini açan Şahinkaya, sütyeniyle poz verdi.

Şahinkaya'nın o pozu binlerce beğeni aldı.