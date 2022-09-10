3 yıl aradan sonra konser serisine Bursa Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde devam eden şarkıcı Nilüfer, bir ara seyirciyle konuştu ve TikTok’taki az olan takipçi sayısından dert yandı.

Uzun süredir konser vermeyen Nilüfer, Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

Bursa’da sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Nilüfer, “Dünya Dönüyor”, “Taa Uzak Yollardan”, “Haram Geceler”, “Esmer Günler”, “Mor Menekşe”, “Mavilim”, “Yeniden Sev” ve “Kavak Yelleri” gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi.

" Türkiye’nin dağlarında çiçeklerin açtığı bir gün"

Şarkı aralarında sık sık dinleyicileri ile sohbet eden Nilüfer, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında 29 Ekim’de de Bursa’da sahne alacağının sürprizini yaptı.

“Hep birlikte Cumhuriyet’imizi kutlayacağız, şarkılar söyleyeceğiz” diyen Nilüfer, şöyle devam etti:

“Ayrıca bugün özel bir gün, 9 Eylül. İzmir’in dağlarında, tüm Türkiye’nin dağlarında çiçeklerin açtığı bir gün. O yüzden gurur duyuyoruz. Tüm şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”

"TikTok hesabım bile var ama takipçim az"

Nilüfer, “Biz eski jenerasyonuz” diyerek yaşadığı bir hikayeyi de anlattı.

İHA'nın haberine göre şarkıcı, “Siz böyle açıyorsunuz ya telefonlarınızın ışıklarını konserde, ben tabii eskilere gittim. Jenerasyon farkı, biliyorum bunları, bilmiyorum sanmayın. Tabii TikTok hesabım bile var ama takipçim az. Öyle bir sıkıntı var. TikTok hesabı olan var mı?” diye sordu.

Nilüfer, Bursa’da sahne aldı VİDEO

"İnsan bir takip eder"

Bir dinleyicisinin “evet” demesi üzerine Nilüfer, “Peki beni takip ediyor musunuz? 9 bin takipçin mi var? Benden çok takipçin var, benden daha mı ünlüsün? 'Taa Uzak Yollarda’ şarkısını istemesini biliyorsun, insan bir takip eder.” diyerek espriyi patlattı.

“Şarkıda yakın çakmakları”

Bursalı müzikseverlere keyifli anlar yaşatan şarkıcı, “Herkes ışıkları yaktı. Nasıl güzel durdu anlatamam. Gaza geldim ve ‘Bir sonraki şarkıda yakın çakmakları’ dedim. Eskiden öyleydi. Biliyorum bunu. Şimdi telefonun ışığının yandığı da biliyorum. Ama o çakmak değilmiş telefon ışığıymış, bunu konserden sonra söylediler. Hatta TikTok hesabımda böyle bir videom var, girip izleyin.” dedi.

Kayahan’ı unutmadı

“Esmer Günler”, “Gözlerinin Hapsindeyim” ve “Yemin Ettim” gibi Türk Pop Müziği’ne damga vuran Kayahan şarkılarını da seslendiren Nilüfer “Kayahan, eşi bulunamaz, tekrarlanamaz, benzeri yapılamaz şarkılara imza attı. Buradan onu alkışlarla anmak istiyorum.” diye konuştu.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, albümünün çıkış şarkısı “Boşver” ile final yaptı.