Nilüfer, eleştirilere yanıt verdi: Birbirimizi yanlış anladık

Sosyal medyadaki yardım çağrısının milli duygularını yaraladığını söyleyen Nilüfer, gelen tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem olan 'Help Turkey' ve 'Global Call' kampanyaları, tartışmalara sebep olmuştu.

Türkiye'nin gücünü küçük düşüren yardım çağrısı, binlerce kullanıcı tarafından destek görürken bazı isimler ise sitemde bulunmuştu.

Bu isimlerden biri de şarkıcı Nilüfer olmuştu.

"MİLLİ DUYGULARIMI YARALIYOR"

Yaptığı paylaşım ile kampanyaya destek vermediğini belirten Nilüfer, "Türkiye’nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Şarkıcının bu açıklaması sosyal medyada eleştirilmeye başlandı.

YANIT VERDİ: SİZDEN FARKLI DÜŞÜNMÜYORUM

Eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Nilüfer, sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sizden farklı düşünmüyorum. Aksine sizinle aynı noktadayız. Bizim daha önce övündüğümüz uçaklarımız vardı. İki sene öncesine kadar biz ihtiyacı olanın yardımına koşardık. Madem bu uçaklar atıl durumda bırakılmış ve madem ki devletimizin gücü ne yazık ki bu yangınları söndürmeye yetmiyor; o zaman elbette yardım istenmeli.

"DEVLETİMİZİN BU KADAR ACZ İÇİNDE OLMASINI SİNDİREMEDİM"

Benim yanlış anlaşılma noktam tam burası. Devlet imkanları yetmiyor ve yardım talep etmiyorsa o zaman bireysel yardım istekleri olacaktır ve olmalıdır. Ben devletimizin bu kadar acz içinde olmasını içime sindiremedim. Ama ne yazık ki gerçek bu.

"BİRBİRİMİZİ YANLIŞ ANLADIK"

Tam 49 yıldır tanıdığınız bir sanatçı olarak Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine olan bağlılığımı bilirsiniz. Bu duygum ve davranış şeklim hiçbir zaman değişmedi ve değişmez. Bu değerlerimin hiçbir menfaat karşılığı değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum. Birbirimizi yanlış anladık. Üzdük ve üzüldük."