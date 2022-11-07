Nilüfer: Susmayı bilemedim

Ünlü şarkıcı Nilüfer, evliliklerinin neden bittiğini söyledi.

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar kazandıran Nilüfer, bir derginin Kasım ayı sayısına röportaj verdi.

Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ve iki kez evlenip boşanan Nilüfer, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Müzikte 50’nci yılını kutlayan Nilüfer'in verdiği röportajdan ara başlıklar...

"Cimri değilim"

"1972’den beri kafam sürekli işimle meşguldür. En aşık olup da yerlerde süründüğüm zamanlarda bile kafam hep işe çalışmıştır. Şu anki özgürlüğüme sahip olmak için para konusunda hep dikkatli oldum. Bunu anlamayıp bana cimri dediler. Halbuki bu cimrilik değil, savurganlık sevmiyorum.

"Ne gerek var"

2018 model arabaya biniyorum. Satıp yeni modelini alabilirim ama ne gerek var? 18 yaşında İzmir Fuarı’nda 20 gün çalışıp, kazandığım parayı sıfır BMW’ye vermiş bir insanım. O heveslerimi tatmin ettim.





"Kediler de aşk"

Aşk hikayesine hiç bakmıyorum. Kapatıyorum gözlerimi. Ne gündemimde ne hedefimde var. Hiç yok yani aşk. Bak işte ne güzel şarkı, aşk işte. Şarkı da aşk, kediler de aşk...

"Rap dinlemiyorum"

Nereye kadar böyle gider bu rap fırtınası, bilemiyorum. Dinlemiyorum çünkü bana bir şey ifade etmiyor. O güzel şarkılara ne oldu?

Ufak tefek, minyon bir kadınım. Kocaman, abartılı makyajlar, kıyafetler yapsam taşıyamam.

"Kayahan’la kırgınlığımız seneler sürdü"

Kayahan’la dostluğumuzun başlangıcı doğru bir karar. Bazı insanların ölümü gerçekten çok yazık oluyor. Kayahan’la kırgınlığımız seneler sürdü. Ben inat, o inat. Ama tabii hastalık söz konusu olunca ne inat kalıyor ne bir şey.

"Susmayı öğreniyorsun"

Yıllar içinde çok olgunlaşan bazı yanlarım var, özellikle Ayşe Nazlı’dan sonra. Daha sabırlı, daha anlayışlı, daha toleranslı olmayı çocuk insana öğretiyor.

Susmayı öğreniyorsun. Ben bu kadar anlayışlı olsaydım eskiden ve susmayı bilseydim herhalde benim evliliklerim de uzun sürerdi.”