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    Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü

    Nilüfer’in İngiltere’de eğitim alan kızı Ayşe Nazlı yılbaşı gecesini annesiyle İstanbul’da kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 08:43
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    Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü

    Türk pop müziğinin ünlü ismi Nilüfer yeni yıla kızı Ayşe Nazlı ile İstanbul’daki evlerinde girdi. İngiltere’de eğitim alan kızıyla hasret gideren ünlü şarkıcı, yılbaşı gecesi bol bol onun fotoğrafını da çekti.

    "BU GECEYE ÖZEN GÖSTERDİK"

    Ayşe Nazlı, annesinin çektiği karelerden birini Instagram’ına yükledi. O fotoğraf için Nilüfer, “Kendimizi iyi hissetmek için yılbaşına özen göstererek girdik. Ayşe Nazlı beni, ben onu çektim. O fotoğraf da o geceden güzel bir anı” dedi.

    Ayşe Nazlı, ay sonuna kadar annesinin yanında kalacak.

    Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü #1

    Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı büyüdü #2

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