Nilüfer’in kızı koronavirüse yakalandı

Kızı Ayşe Nazlı'nın doğum gününü kutlarken virüse yakalandığını açıklayan Nilüfer, yaşadıkları süreci anlatırken, "Beni iki doz aşının koruduğunu düşünüyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kızı Ayşe Nazlı'nın koronavirüse yakalandığını söyleyen Türk pop müziğinin usta ismi Nilüfer, sürecin endişeli ve korku dolu geçtiğini takipçileriyle paylaştı.

Nilüfer temaslı olduğu için kızıyla birlikte bulundukları Bodrum'da karantinada olduğunu söylediği bir video paylaşarak, yaşadığı süreci anlattı.

“İKİ DOZ AŞI OLDUM”

2 doz aşının kendisini koruduğunu dile getiren Nilüfer, “İki gün boyunca 3 ve 4'er saat aynı araçtaydık. Otelde aynı odada kaldık. Evde de dip dibeydik. Ben iki doz aşı oldum. O sayede korunduğumu düşünüyorum. Kızımın ise 7 günlük karantinanın sonunda testi negatif çıktı." dedi.

Kendisinin ve evdeki çalışanlarının testlerinin başından beri negatif olduğunu söyleyen şarkıcı, İstanbul'a döner dönmez üçüncü doz aşısını da olacağını belirtti.

Nilüfer: Beni iki doz aşı korudu ViDEO