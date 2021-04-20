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    Niran Ünsal koronavirüse yakalandığını açıkladı

    Ünlü şarkıcı Niran Ünsal, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 15:40
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    Niran Ünsal koronavirüse yakalandığını açıkladı

    Ünlü şarkıcı Niran Ünsal ve eşi koronavirüse yakalandı. Ünsal, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıklayarak sevenlerinden dua istedi.

    SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

    Şarkıcı Niran Ünsal ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabında açıklama yapan Niran Ünsal, "Maalesef üzücü haber geldi. Hem eşim hem de benim Covid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Bu da geçecek inşallah. Dualarınızı bekliyorum." dedi.

    Niran Ünsal koronavirüse yakalandığını açıkladı #1

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