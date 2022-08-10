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    Nisa Bölükbaşı imajını yeniledi

    Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, saçlarına yaptırdığı pembe örgüleri ve pembe kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.
    • 10.08.2022 - 21:01
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 21:03
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    Nisa Bölükbaşı imajını yeniledi

    TV8'de ekranlara gelen Survivor 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.

    Ogeday Girişken ile aşk yaşayan çeken Bölükbaşı, yarışma sonrası imaj tazeledi.

    Pembe saç örgüleri ve kombini dikkat çekti

    Pembe saç örgüleri ve yeni saçlarına uyumlu pembe kombiniyle objektif karşsına geçen ünlü isim, yeni pozlarını 1.4 milyon takipçisi bulunan Instahram hesabından kalp emojileri ekleyerek yayınladı.

    Kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturan Bölükbaşı'nın gönderisine; "Bir insana nasıl her şey bu kadar yakışabilir diye düşünmeye başladım", "Seninle gurur duyuyoruz" ve "Kıskananlar çatlasın" gibi yorumlar yapıldı.

    Nisa Bölükbaşı imajını yeniledi #1

    Nisa Bölükbaşı imajını yeniledi #2


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