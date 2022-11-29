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- Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken fotoğrafları sildi
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken fotoğrafları sildi
- 29.11.2022 - 16:44
- Güncelleme : 29.11.2022 - 17:01
Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Büyük bir hayran kitlesine sahip olan çift, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Aşk tazelediler
Yarışmanın ardından aşklarını gözler önünde yaşamaya başlayan ikili, her karelerini takipçileriyle paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda yurt dışı turu yapan çift, adeta aşk tazeledi.
Ayrılık iddialarını yalanladılar
Daha önce ayrıldıkları konuşulan Bölükbaşı ve Girişken çifti, birlikte çekildikleri fotoğrafları yeniden paylaşarak haberleri yalanlamıştı.
Son olarak evlenecekleri beklenen gözde çiftten yeni bir hamle geldi.
Birbirlerini sildiler
Birbirini takipten çıkaran iki isim, ardından beraber oldukları fotoğrafları da sildi. Bunun üzerine ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi.
İkiliden ise henüz bir açıklama gelmedi.