Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken fotoğrafları sildi

Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken fotoğrafları sildi

Evlenecekleri konuşulan Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'in ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. İkili, önce beraber oldukları fotoğrafları sildi, ardından birbirlerini takipten çıktı.

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan çift, sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Aşk tazelediler

Yarışmanın ardından aşklarını gözler önünde yaşamaya başlayan ikili, her karelerini takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda yurt dışı turu yapan çift, adeta aşk tazeledi.

Ayrılık iddialarını yalanladılar

Daha önce ayrıldıkları konuşulan Bölükbaşı ve Girişken çifti, birlikte çekildikleri fotoğrafları yeniden paylaşarak haberleri yalanlamıştı.

Son olarak evlenecekleri beklenen gözde çiftten yeni bir hamle geldi.

Birbirlerini sildiler

Birbirini takipten çıkaran iki isim, ardından beraber oldukları fotoğrafları da sildi. Bunun üzerine ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi.

İkiliden ise henüz bir açıklama gelmedi.