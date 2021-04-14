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Nişanlısı, Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Nişanlısı, Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Akciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olan ve durumu ciddiyetini koruyan oyuncu Burak Sergen ile ilgili nişanlısı Nihan Ünsal'dan açıklama geldi.